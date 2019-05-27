Apple купила стартап, который следит за астмой у детей

Apple приобрела стартап Tueo Health, который разрабатывал систему, помогающую родителям контролировать симптомы астмы у спящих детей.

Генеральный директор и главный операционный директор Tueo Health сменили работодателя на Apple в профилях LinkedIn ещё в конце 2018 года. Примерно тогда Apple и завершила свое приобретение компании. Tueo Health занимается разработкой мобильного приложения для родителей, чьи дети страдают от астмы. Программа будет отправлять уведомление, если дыхание ребёнка изменилось во сне.

В 2016 и 2017 годах Apple сделала ещё два приобретения в сфере здравоохранения. Она купила Gliimpse с технологией для сбора медицинских записей и компанию Beddit, которая производит датчики сна. «Яблочные» устройства и раньше помогали больным и пожилым людям, а иногда даже спасали их жизни. Вспомнить хотя бы Apple Watch, которые вызвали скорую мужчине с суправентрикулярной тахикардией и пенсионеру, который подскользнулся в ванной.