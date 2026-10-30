Представлен роскошный смартфон Samsung W27

Компания Samsung представила в Китае новый складной смартфон W27 из премиальной линейки W-series. По сути, это специальная версия Galaxy Z Fold8 Ultra с более роскошным оформлением, золотистыми элементами корпуса и улучшенной отделкой. Samsung W27 получил двухцветный корпус в красно-синих оттенках, традиционно ассоциирующихся с китайской культурой. Золотистые акценты присутствуют на рамке, шарнире, блоке основной камеры и кольцах вокруг объективов. На тыльной панели также размещён фирменный золотой логотип Heart to the World, а передняя и задняя поверхности защищены стеклом Corning Gorilla Glass Ceramic 3.

Смартфон поставляется в специальной подарочной коробке коллекционного издания — в комплект входят зарядное устройство мощностью 45 Вт, защитный чехол из кевлара и стандартные аксессуары. По техническим характеристикам Samsung W27 практически полностью повторяет Galaxy Z Fold8 Ultra — дополнительной особенностью стала поддержка спутниковой связи. Складной смартфон оснащён внешним дисплеем диагональю 6,5 дюйма и внутренним экраном на 8 дюймов. За производительность отвечает процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, плюс устройство получило аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и тройную основную камеру с главным сенсором на 200 Мп. Работает новинка под управлением Android 17 с оболочкой One UI 9, а стоимость новинки составляет около 2850 долларов. Это дорого, конечно, но устройство явно является эксклюзивным решением.
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