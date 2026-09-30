\

iQOO 16 сразу стал бестселлером

Китайский инсайдер Digital Chat Station рассказал об успешном старт продаж флагманского смартфона iQOO 16 на дебютном китайском рынке. По данным крупнейших площадок Taobao, Tmall и Douyin новинка стала самой популярной флагманской Android-моделью во второй половине этого года.

Напомним, что оцененный от 895 долларов смартфон оснащается однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с 2-нанометровым техпроцессом и тактовой частотой до 5 ГГц, 6,85-дюймовым экраном AMOLED от Samsung с разрешением 3168:1440 точек и кадровой частотой до 165 Гц, ОЗУ LPDDR5X Ultra или LPDDR5X Ultra Pro в зависимости от версии, флеш-памятью UFS 4.1, игровым чипом iQOO Q4, батареей Blue Ocean ёмкостью 8400 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок, поддержкой обходной зарядки, основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик оптического размера 1/1,3 дюйма), 50 Мп (перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, корпусом толщиной 8,3 мм и массой до 229,8 г, предустановленной прошивкой OriginOS 7 на базе ОС Android 17, ультразвуковым 3D-сканером отпечатков пальцев и двумя симметричными динамиками.
Redmi Note 17 Pro Max получит батарею на 10000 мАч …
Компания Xiaomi объявила, что глобальная презентация смартфонов серии Redmi Note 17 пройдет 27 августа. В…
Xiaomi 17 Pro Max и другие смартфоны подорожали в Китае …
Компания Xiaomi во второй раз в этом году повысила цены на смартфоны в Китае. Например, Redmi Turbo 5, Re…
Vivo X500 Pro получит новую камеру Sony …
Китайский информатор Smart Pikachu поделился подробностями о флагманском смартфоне Vivo X500 Pro, официал…
Xiaomi выпустит новые флагманы сразу по всему миру…
Несколько дней назад появились слухи о том, что Xiaomi впервые выпустит Xiaomi 18 Pro на мировом рынке, т…
Представлен смартфон Lava Bold N4 Pro 5G с АКБ на 6000 мАч…
Компания Lava пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Bold N4 Pro 5G, которая базируется на 6-…
Samsung повысит цены на память для смартфонов…
Корейское издание Sisa Journal сообщает, что Samsung Electronics планирует повысить цены на DRAM и NAND д…
Samsung Galaxy A08 оценили в 170 долларов …
Компания Samsung выпустила в продажу бюджетный смартфон Galaxy A08, который базируется на 6-нанометровой …
Google Pixel 11a показали на рендерах …
Профильное издание Android Headlines и авторитетный инсайдер OnLeaks опубликовали первые изображения смар…
Обзор Infinix HOT 70: Helio G100 Ultimate, экран 120 Гц и батарея 6000 мАчОбзор Infinix HOT 70: Helio G100 Ultimate, экран 120 Гц и батарея 6000 мАч
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor