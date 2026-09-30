iQOO 16 сразу стал бестселлером

Китайский инсайдер Digital Chat Station рассказал об успешном старт продаж флагманского смартфона iQOO 16 на дебютном китайском рынке. По данным крупнейших площадок Taobao, Tmall и Douyin новинка стала самой популярной флагманской Android-моделью во второй половине этого года.

Напомним, что оцененный от 895 долларов смартфон оснащается однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с 2-нанометровым техпроцессом и тактовой частотой до 5 ГГц, 6,85-дюймовым экраном AMOLED от Samsung с разрешением 3168:1440 точек и кадровой частотой до 165 Гц, ОЗУ LPDDR5X Ultra или LPDDR5X Ultra Pro в зависимости от версии, флеш-памятью UFS 4.1, игровым чипом iQOO Q4, батареей Blue Ocean ёмкостью 8400 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок, поддержкой обходной зарядки, основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик оптического размера 1/1,3 дюйма), 50 Мп (перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, корпусом толщиной 8,3 мм и массой до 229,8 г, предустановленной прошивкой OriginOS 7 на базе ОС Android 17, ультразвуковым 3D-сканером отпечатков пальцев и двумя симметричными динамиками.