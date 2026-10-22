iPhone Duo получил поддержку стилуса

Когда в прошлом месяце компания Apple представила свой первый складной iPhone, компания пообещала добавить поддержку Apple Pencil «позже в этом году». Однако точные сроки оставались неизвестными, из-за чего потенциальные покупатели гадали, сколько придётся ждать этой функции. Теперь ситуация прояснилась — поддержка стилуса появится гораздо раньше, чем многие ожидали. На старте продаж смартфон будет работать под управлением iOS 27.1, в которой поддержка Apple Pencil отсутствует. Однако, по данным 9to5Mac и аналитика Макса Вайнбаха, необходимая функциональность уже доступна в Release Candidate версии iOS 27.2, распространение которой началось на этой неделе. Публичный релиз обновления ожидается примерно в понедельник, 26 октября, тогда поддержка стилуса появится у всех желающих.

То есть покупатели, которые получат iPhone Duo в первый день продаж и сразу установят обновление, смогут пользоваться стилусом уже через несколько дней. При этом есть важное ограничение — iPhone Duo совместим только с версией Apple Pencil с разъёмом USB Type-C. Более продвинутый стилус Apple Pencil Pro и предыдущие модели стилуса не поддерживаются. А версия с USB Type-C подключается и заряжается через кабель, а не крепится к корпусу с помощью магнитов, что вполне логично, поскольку конструкция складного смартфона не предусматривает удобного места для магнитного крепления Apple Pencil Pro. Но пользоваться стилусом нужно аккуратно, иначе могут возникнуть повреждения экрана.
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