Apple лидирует по продажам смартфонов

В четвёртом квартале 2024 года, по оценкам специалистов, было поставлено суммарно 330 миллионов смартфонов по всему миру, и компания Apple возглавила рейтинг брендов с долей рынка 23%. При этом глобальный рынок смартфонов показал рост на 3% по сравнению с третьим кварталом 2024 года и на 7% в годовом выражении, достигнув 1,22 миллиарда поставленных устройств за весь 2024 год. Примечательно, что компания Apple укрепила свои лидирующие позиции благодаря росту продаж на развивающихся рынках, особенно в странах Юго-Восточной Азии и Индии. Samsung заняла второе место с долей рынка 16%, а Xiaomi поднялась на третье место с долей 13%.

Также компания Transsion Holdings, которая выпускает бренды Infinix, Tecno и itel, заняла четвёртое место, что весьма внушительно с учётом того, что производитель пока что не является самым узнаваемым на планете. Замыкает пятёрку лидеров Vivo, имея приблизительно 8% доли рынка. Но если говорить о прибыли, которую производители получили с продажи своих смартфонов, то Apple, безусловно, является лидером без каких-либо шансов для конкурентов. Стоит понимать, что большинство компаний из списка продают огромное количество доступных смартфонов, которые, естественно, приносят не такую большую прибыль, как хотелось бы. У Apple есть исключительно флагманские смартфоны, так что и прибыль у неё гораздо выше. Но в количественном исчислении китайские компании постепенно американского гиганта настигают, что не может не радовать.
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