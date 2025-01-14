Apple лидирует по продажам смартфонов

Также компания Transsion Holdings, которая выпускает бренды Infinix, Tecno и itel, заняла четвёртое место, что весьма внушительно с учётом того, что производитель пока что не является самым узнаваемым на планете. Замыкает пятёрку лидеров Vivo, имея приблизительно 8% доли рынка. Но если говорить о прибыли, которую производители получили с продажи своих смартфонов, то Apple, безусловно, является лидером без каких-либо шансов для конкурентов. Стоит понимать, что большинство компаний из списка продают огромное количество доступных смартфонов, которые, естественно, приносят не такую большую прибыль, как хотелось бы. У Apple есть исключительно флагманские смартфоны, так что и прибыль у неё гораздо выше. Но в количественном исчислении китайские компании постепенно американского гиганта настигают, что не может не радовать.