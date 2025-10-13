Apple меняет руководителя, отвечающего за ИИ

Apple снова меняет стратегию — и теперь в центре внимания находится её подразделение, занимающееся искусственным интеллектом. Согласно свежему отчёту, компания активно ищет замену Джону Джианнандреа, который многие годы возглавлял направление ИИ. Этот шаг ясно показывает, что Apple намерена серьёзно пересмотреть подход к искусственному интеллекту и, возможно, наконец исправить последствия медленного развития в этой сфере за последний год. Джианнандреа присоединился к Apple в 2018 году, перейдя из Google, и его задачей было модернизировать голосового помощника Siri и укрепить машинно-обучающую базу компании. Под его руководством сформировалась вся архитектура искусственного интеллекта Apple, включая платформу Apple Intelligence.

Однако, по данным источников, руководство считает, что компании нужно двигаться быстрее и менять направление развития, особенно с учётом затянувшихся проблем с запуском персонализированной версии Siri. По информации Bloomberg, Apple рассматривает не только внутренних кандидатов, но и внешних специалистов из индустрии для руководства новым этапом в развитии ИИ. Эти новости появились на фоне стремительного прогресса конкурентов — OpenAI, Google и Microsoft в этом направлении добились гораздо больших успехов. Apple необходимо доказать, что её платформа Apple Intelligence может быть не менее мощной, и перестановки в руководстве могут стать первым шагом к этому. Другое дело, что на всё это нужно время.