Samsung существенно снизила энергопотребление Exynos 2600

Ещё совсем недавно процессоры Exynos ассоциировались с перегревом и жёстким троттлингом, однако благодаря технологии Heat Pass Block в Exynos 2600 эти времена, похоже, остаются позади. Аналитики мобильного рынка отмечают, что в Exynos 2600 компания применила иной подход к компоновке. В прошлых поколениях модули DRAM размещались прямо над чипом, но теперь Samsung установила поверх процессора медный теплоотвод HPB, а память перенесла в сторону. Поскольку теплоотвод напрямую контактирует с кристаллом, медная конструкция куда эффективнее выводит тепло, и процессор стал холоднее в среднем на 30% по сравнению с предыдущим поколением Exynos.

По данным южнокорейского ET News, Samsung намерена открыть свою технологию HPB и для других заказчиков, включая Qualcomm и Apple. Напомним, Apple перешла на производство у TSMC ещё с A10 в 2016 году, а Qualcomm сделала то же самое с выходом Snapdragon 8 Gen 1+ в 2022 году. С другой стороны, Snapdragon 8 Elite Gen 5 уже получил репутацию горячего чипа — его энергопотребление на плате достигает 19,5 Вт против 12,1 Вт у A19 Pro в том же тесте. Основная причина — высокие частоты шести производительных ядер Snapdragon 8 Elite Gen 5. Возможно, новая технология упаковки позволила бы компании сделать чип более холодным, на что Samsung, вероятно, и делает основную ставку. Всё же горячие процессоры современных пользователей привлекают не очень сильно — если чип троттлит, то все его преимущества отходят на второй план.
Смартфон HONOR Magic8 показали на фото …
Компания HONOR объявила, что официальная презентация флагманских смартфонов серии HONOR Magic8 и планшета…
Официально: смартфон Moto G67 Power готов к выходу …
Компания Motorola объявила, что 5 ноября в Индии состоится презентация смартфона Moto G67 Power. По предв…
Смартфон Infinix GT 30 оценили в 23 тысячи рублей …
Компания Infinix представила на российском рынке смартфон GT 30, который основан на 4-нанометровой однокр…
Представлен смартфон Jolla Phone с Sailfish OS…
Финская компания Jolla представила смартфон Jolla Phone, который работает под управлением операционной си…
Представлена экшн-камера GoPro Lit HERO…
Компания GoPro пополнила ассортимент недорогих экшн-камер моделью Lit HERO, которая появится в продаже 21…
OPPO Find X9 Ultra получит очень ёмкий аккумулятор…
Известный инсайдер Wisdom Pikachu поделился подробностями о флагманском смартфоне OPPO Find X9 Ultra, кот…
Смартфон Poco F8 Ultra готов к выходу …
Компания Xiaomi объявила, что уже 27 ноября будут представлены два новых смартфона под брендом Poco. Пред…
Samsung, возможно, откажется от энергоэффективных ядер…
Чтобы задать тенденцию всему рынку, нужно обладать определённой смелостью, и именно это сделала компания …
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor