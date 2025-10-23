Флагман OPPO Find X9 Pro появился в продаже

Компания OPPO выпустила в китайскую продажу флагманский смартфон Find X9 Pro, который стоит 745 долларов за базовую конфигурацию с 12/256 ГБ оперативной и встроенной памяти. Новинка также оснащается 6,78-дюймовым OLED LTPO-экраном с разрешением 1264:2780 пикселей, адаптивной кадровой частотой 1–120 Гц и рамками 1,15 мм, тыльной камерой Hasselblad с модулями на 50 Мп, 200 Мп (перископ с телеобъективом) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 7500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт, флагманским процессором MediaTek Dimensity 9500, оперативной памятью LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.1, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69.