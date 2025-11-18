Смартфоны серии Xiaomi 17 очень хорошо продаются

Руководитель компании Xiaomi Лу Вейбинг заявил, что смартфоны серии Xiaomi 17 продолжают очень хорошо продаваться. В первые пять дней продаж было реализовано более 1 млн экземпляров, а к началу ноября сообщается о 2 млн проданных устройств. Новинки серьезно опережает темпы продаж предыдущего поколения. Отдельно отмечаются успехи топовой модели Xiaomi 17 Pro Max – она стала первой по количеству и объему выручки среди всех смартфонов в Китае за этот год.

Напомним, что базовая модель Xiaomi 17 оснащается флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц, 6,3-дюймовым OLED LTPO-экраном с разрешением 2656:1220 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и рамками толщиной 1,18 мм, системой охлаждения с 3D-кольцом для лучшей циркуляции воздуха, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок соответственно, тройной тыльной камерой Lecia с модулями на 50 Мп (сенсор Light Hunter 950), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъективом с плавающей линзой), селфи-камерой на 50 Мп, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, стереодинамиками.
Samsung представила доступный смартфон Galaxy A07…
Сегодня Samsung без лишнего шума представила Galaxy A07, хотя новинка явно заслуживала большего внимания,…
iQOO Neo 11 полностью рассекречен …
Официальный релиз смартфона iQOO Neo 11 состоится уже завтра, но инсайдер Digital Chat Station не стал до…
Официально: Meizu 22 готов к выходу …
Компания Meizu объявила, что презентация компактного флагманского смартфона Meizu 22 состоится 15 сентябр…
Продажи iPhone Air разочаровали аналитиков…
Прошло всего несколько часов с момента обсуждения ошеломительного успеха iPhone Air в Китае — ультратонки…
Redmi Note 15 оценили в 140 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Redmi Note 15, которая основана на 6-н…
Смартфон POCO F8 Pro засветился в сети …
В базе данных IMEI GSMA обнаружилось упоминание смартфона POCO F8 Pro, который фигурирует под модельным н…
iPhone 17 Pro получил аккумулятор на 4252 мАч…
Европейские регуляторы раскрыли ёмкость аккумуляторов представленных пару дней назад новых смартфонов App…
Официально: Realme P3 Lite 5G получит АКБ на 6000 мАч…
Компания Realme объявила, что официальный релиз смартфона P3 Lite 5G состоится уже 13 сентября. Также про…
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor