Смартфоны серии Xiaomi 17 очень хорошо продаются

Руководитель компании Xiaomi Лу Вейбинг заявил, что смартфоны серии Xiaomi 17 продолжают очень хорошо продаваться. В первые пять дней продаж было реализовано более 1 млн экземпляров, а к началу ноября сообщается о 2 млн проданных устройств. Новинки серьезно опережает темпы продаж предыдущего поколения. Отдельно отмечаются успехи топовой модели Xiaomi 17 Pro Max – она стала первой по количеству и объему выручки среди всех смартфонов в Китае за этот год.

Напомним, что базовая модель Xiaomi 17 оснащается флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц, 6,3-дюймовым OLED LTPO-экраном с разрешением 2656:1220 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и рамками толщиной 1,18 мм, системой охлаждения с 3D-кольцом для лучшей циркуляции воздуха, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок соответственно, тройной тыльной камерой Lecia с модулями на 50 Мп (сенсор Light Hunter 950), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъективом с плавающей линзой), селфи-камерой на 50 Мп, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, стереодинамиками.