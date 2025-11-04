RedMagic 11 Pro+ возглавил рейтинг AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг самых мощных флагманов под управлением операционной системы Android. Первое место занял RedMagic 11 Pro+ (версия на 24 ГБ оперативной памяти) на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, который набрал 4132403 балла. Второе и третье место досталось OnePlus 15 и iQOO 15, которые также базируются на Snapdragon 8 Elite Gen 5. В пятерку вошли Honor Magic 8 и Honor Magic 8 Pro на той же платформе. Также в десятку попали Vivo X300 Pro (MediaTek Dimensity 9500), Realme GT 8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5), OPPO Find X9 (Dimensity 9500), REDMI K90 Pro Max (Snapdragon 8 Elite Gen 5) и Vivo X300 (Dimensity 9500).