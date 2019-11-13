Apple может представить 16-дюймовый MacBook Pro уже сегодня

Интернет ресурс Bloomberg опубликовало отчет, в котором говорится, что Apple может выпустить свой 16-дюймовый MacBook Pro уже сегодня. Ранее компания Apple должна была выпустить 16-дюймовый MacBook Pro в октябре. Но этого не произошло, и появились сообщения о том, что он будет отложен до следующего года.

Согласно многочисленным слухам, новый 16-дюймовый MacBook Pro будет иметь увеличенный дисплей за счет более тонких рамок и переработанную клавиатуру с традиционным механизмом для большей надежности. Издание пишет, что 16-дюймовый MacBook Pro будет стоить столько же, сколько и нынешние 15-дюймовые модели — от $ 2400.