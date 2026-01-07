Представлены бизнес-ноутбуки ASUS ExpertBook P3 G2

Компания ASUS объявила о выпуске ноутбуков ExpertBook P3 G2 (PM3406CHA) и ExpertBook P3 G2 (PM3606CHA) с 14- и 16-дюймовыми IPS-экранами с разрешением до 2,5K, кадровой частотой до 144 Гц, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и антибликовым покрытием.

Новинки также оснастили чипами AMD Ryzen 7 260 (встроенная графика Radeon 780M) и Ryzen 7 8840HS с производительность ИИ до 39 TOPS, двумя слотами для оперативной памяти DDR5 до 64 ГБ, слотами для двух твердотельных накопителей PCIe 4.0, батареей ёмкостью до 70 Втч, системой охлаждения ExpertCool, системой безопасности ExpertGuardian, встроенным дактилоскопическим сенсором, цельнометаллическим корпусом с прочностью по стандарту MIL-STD-810H и массой 1,45 кг и 1,76 кг соответственно, портами USB4, USB Type-C, USB Type-A, HDMI 2.1 и LAN-, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 или Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Цены на ноутбуки пока не раскрываются.
