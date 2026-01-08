GIGABYTE представила ноутбук AORUS Master 16 AM6J

Кроме того, покупатели смогут выбрать вплоть до мобильной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090, также доступны варианты с RTX 5080 и RTX 5070 Ti. Остальные характеристики в основном одинаковы — 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560x1600 пикселей и частотой обновления до 240 Гц, плюс производитель использует здесь улучшенную систему охлаждения WindForce Infinity EX, которая справляется с рассеиванием до 230 Вт тепловой энергии. Ещё ноутбук оснащён аудиосистемой с 4 динамиками мощностью по 2 Вт, поддержкой Dolby Atmos и обеспечивает объёмное звучание. А для подключения к сети предусмотрен модуль Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, что довольно неплохо по современным меркам. Цену новинки производитель пока что не сообщает, но, вероятно, ноутбук будет крайне дорогостоящим, так как характеристики у него слишком уж хорошие.