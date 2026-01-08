GIGABYTE представила ноутбук AORUS Master 16 AM6J

Компания GIGABYTE официально представила новую линейку игровых ноутбуков, в которых используются флагманские процессоры AMD на архитектуре Zen 5, а также недавно анонсированные процессоры Gorgon Point для моделей среднего и высокого уровня. А флагманом линейки стал игровой ноутбук AORUS Master 16 AM6J — он предлагает процессор AMD Ryzen 9 9955HX3D, самое мощное игровое решение на сегодняшний день с 16 ядрами и 32 потоками. Всего предусмотрено 4 конфигурации, из которых 3 оснащаются Ryzen 9 9955HX3D для экстремальной производительности, а четвёртая версия использует высокопроизводительный Ryzen 9 8940HX из семейства Zen 4.

Кроме того, покупатели смогут выбрать вплоть до мобильной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090, также доступны варианты с RTX 5080 и RTX 5070 Ti. Остальные характеристики в основном одинаковы — 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560x1600 пикселей и частотой обновления до 240 Гц, плюс производитель использует здесь улучшенную систему охлаждения WindForce Infinity EX, которая справляется с рассеиванием до 230 Вт тепловой энергии. Ещё ноутбук оснащён аудиосистемой с 4 динамиками мощностью по 2 Вт, поддержкой Dolby Atmos и обеспечивает объёмное звучание. А для подключения к сети предусмотрен модуль Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, что довольно неплохо по современным меркам. Цену новинки производитель пока что не сообщает, но, вероятно, ноутбук будет крайне дорогостоящим, так как характеристики у него слишком уж хорошие.
Производители ПК будут выпускать модели с 8 ГБ ОЗУ…
Несмотря на наличие необходимых финансовых ресурсов, производители ПК испытывают серьёзные трудности с об…
Представлены ноутбуки Samsung Galaxy Book6…
Компания Samsung объявила о выпуске ноутбуков Galaxy Book6 Ultra, Galaxy Book6 Pro и Galaxy Book6, которы…
Framework вновь повышает цены на свои ноутбуки…
Около 2 недель назад компания Framework официально объявила о повышении цен на память DDR5 для версии Lap…
Представлен ноутбук ASUS ProArt PX13 на Ryzen AI Max+ 395…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков обновленной моделью ProArt PX13, которая основана на 16-яде…
Apple готова к релизу сенсорного MacBook Pro…
Похоже, Apple наконец готова нарушить одну из своих давних традиций и выпустить MacBook с сенсорным экран…
Ноутбук Lenovo Legion 7a оценили в 2000 долларов…
Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Legion 7a, которая базируется на чипах AM…
Valve представила VR-шлем Steam Frame…
Компания Valve официально представила свою новейшую гарнитуру виртуальной реальности Steam Frame. И в отл…
Ноутбук Dynabook XD5 на Snapdragon X Plus оценили в 1400 дол…
Компания Dynabook пополнила ассортимент ноутбуков моделью Dynabook XD5, которая основана на восьмиядерной…
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor