Ноутбуки ASUS Zephyrus G14 и G16 получили чипы Intel Core Ultra Series 3

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков новым поколением моделей Zephyrus G14 и G16, которые основаны на новых чипах Intel Core Ultra Series 3 с производительностью нейропроцессора до 50 TOPS. Ноутбуки также характеризуются мобильными графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 5080 и RTX 5090 соответственно, технологиями ROG Intelligent Cooling для улучшенного охлаждения, 14-дюймовым OLED-дисплеем ROG Nebula HDR с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью до 1100 нит и временем отклика 0,2 мс в младшей версии, 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560:1600 точек и частотой обновления 240 Гц в старшей, алюминиевыми корпусами с ЧПУ-обработкой массой 1,5 кг и 1,85 кг соответственно, адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, портами Thunderbolt 4 и HDMI 2.1, шестью динамиками, а также батареями ёмкостью 73 Втч и 90 Втч соответственно. Цены и дата начала продаж ноутбуков будут объявлены позже.