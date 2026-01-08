Представлен ноутбук Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition, главной особенностью которого стал корпус из магниевого сплава массой 975 граммов. Новинка также характеризуется чипами Intel Core Ultra X9 Series 3 с графическими адаптером Intel Arc с поддержкой до 12 графических модулей Xe, быстрой оперативной памятью с частотой до 9600 МГц, 14-дюймовым дисплеем PureSight Pro POLED с разрешением 2,8K, пиковой яркостью 1100 нит в режиме HDR и сертификацией VESA DisplayHDR True Black 1000, улучшенным покрытием Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition с матовой текстурой для предотвращения появление жирных пятен и отпечатков пальцев, а также сенсорной панелью Force Pad. Остальные подробности, цены на конфигурации и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.

