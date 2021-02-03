Apple начала продавать восстановленные iPhone 11 Pro

Компания Apple начала продавать бывшие в употреблении (восстановленные) смартфоны iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max в США. Восстановленный iPhone 11 будет стоить дешевле на 100-170 долларов дешевле, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max – на 150-170 долларов по сравнению с новым устройством. Стоит отметить, что обычные iPhone 11 Pro и 11 Pro Max уже сняты с производства и приобрести их можно только в «восстановленном» виде. Стандартный iPhone 11 пока еще доступен для покупки в обычном видео.

Напомним, что iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max оснащаются 5,8- и 6,5-дюймовыми OLED-дисплеями Super Retina Display с плотностью 458 PPI, топовым чипсетом A13 Bioni, тройной основной камерой с главным 12 Мп датчиком, 12 Мп сверхширокоугольным модулем и 12 модулем телефото с 2-кратным оптическим зумом, фронтальной камерой на 12 Мп, 64, 128 или 512 ГБ флеш-памяти и разъемом Lightning