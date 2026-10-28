Раскрыты характеристики смартфона iPhone 18e

Инсайдер Digital Chat Station опубликовал в своих социальных сетях более полную информацию о смартфоне iPhone 18e, который должны представить уже в начале 2027 года. Стоит напомнить, что компания Apple представила iPhone 17e в марте, поэтому выход новой модели весной 2027 года выглядит вполне вероятным. По предыдущим слухам, смартфон могут анонсировать одновременно с iPhone 18 и iPhone Air 2. По данным Digital Chat Station, iPhone 18e получит 6,12-дюймовый OLED-дисплей LTPS с частотой обновления 60 Гц. То есть тем, кто рассчитывал на появление более высокой частоты обновления в доступной линейке Apple, придётся подождать ещё как минимум одно поколение. В качестве процессора ожидается Apple A20, изготовленный по 2-нм техпроцессу. Ранее аналитик Минг-Чи Куо также сообщал об использовании этого процессора в смартфоне и упоминал 9 ГБ оперативной памяти, так что данные, вероятно, точные.

Основная камера, по словам инсайдера, будет представлена единственным 48-мегапиксельным модулем — такое же разрешение имеет главная камера нынешнего iPhone 17e. А вот фронтальную камеру могут улучшить — вместо 12-мегапиксельного сенсора предшественника ожидается 24-мегапиксельный. Судя по имеющимся данным, iPhone 18e станет довольно скромным обновлением по сравнению с предыдущей моделью. Особенно с учётом того, что производитель не стал существенно менять дизайн устройства и сохранил характеристики прошлогодней модели по большинству направлений.
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