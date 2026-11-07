Представлен смартфон Vivo Y6k с батареей на 6500 мАч

Компания Vivo объявила о выпуске смартфона Y6k, который базируется на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2. Новинку также оснастили 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, 6,74-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600:720 точек и пиковой яркостью 1200 нит, тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 15-Вт быстрой проводной зарядки, предустановленной прошивкой OriginOS 6 на базе операционной системы Android 16, боковым дактилоскопическим сенсором, интерфейсом USB-C, 3,5-мм аудиогнездом, защитой от пыли и воды по стандарту IP65, сертификатом прочностью SGS, а также корпусом 167,4:77,1:8,39 мм и массой 209 граммов, а также черной, белой и синей расцветками корпуса. Цена смартфона составляет 240 долларов.