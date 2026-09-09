Складной iPhone могут не выпустить в Китае

Модели iPhone 15, которые продавались в США, получили только eSIM — отказ Apple от физических SIM-карт на американском рынке прошел без серьёзных проблем. В Китае ситуация оказалась другой — iPhone Air стал первой моделью Apple без физической SIM-карты, официально представленной в Китае, и его запуск пришлось отложить из-за проблем с соблюдением местных требований. Теперь, год спустя, похоже, Apple снова столкнётся с трудностями при запуске нового устройства в Китае. По данным инсайдера Instant Digital, складной iPhone Ultra выйдет на китайский рынок позже, чем в других странах.

По словам источника, проблемы связаны в том числе с eSIM. Активация, замена и перенос eSIM на iPhone Air до сих пор остаются недостаточно удобными для китайских пользователей. Поскольку iPhone Ultra станет вторым смартфоном Apple с поддержкой только eSIM в Китае, он, вероятно, столкнётся с аналогичными ограничениями. При этом iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, как ожидается, сохранят комбинацию физической SIM-карты и eSIM. Именно такую конфигурацию Apple обычно использует в международных и китайских версиях своих смартфонов. В случае с ультратонким iPhone Air и складным iPhone Ultra компания, вероятно, отказывается от физического слота из-за нехватки места внутри корпуса. iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Ultra должны быть представлены уже сегодня, а предварительные заказы, как ожидается, стартуют в пятницу, 11 сентября. Но это лишь слухи, конечно.