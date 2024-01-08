Apple начала выплачивать деньги за замедление iPhone

В 2020 году компания Apple согласилась выплатить 500 миллионов долларов в рамках коллективного иска, когда компания оказалась в крайне неудобной ситуации из-за принудительного замедления работы старых iPhone без уведомления владельцев этих смартфонов. И спустя четыре года пользователи, которые ранее подали заявку, наконец получают выплаты. Согласно информации, обнаруженной веб-сайтом MacRumors, выплаты начнутся скорее всего в этом месяце. Правда, чтобы иметь право на компенсацию, вы должны были подать заявку ещё в 2020 году, и сумма компенсации применима только для клиентов, проживающих в США, тогда как все пострадавшие в других странах выплат не получат от слова совсем.

«Если вы являетесь или были владельцем iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus и/или SE, которые работали под управлением iOS 10.2.1 или более поздней версии до 21 декабря 2017 года, и/или владельцем iPhone 7 или 7 Plus, которые работали под управлением iOS 11.2 или более поздней версии до 21 декабря 2017 года, вы можете иметь право на компенсацию в рамках урегулирования коллективного иска». Непосредственно после скандала с батареями Apple представила новую функцию «Здоровье батареи», когда стало известно, что компания замедляла работу iPhone, позволяя пользователям выбирать между более длительным временем работы батареи за счёт производительности или наоборот. Владельцы iPhone также могли получить бесплатную замену батареи, если считали, что их устройства работают не так долго, как должны.
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