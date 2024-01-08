Apple начала выплачивать деньги за замедление iPhone

«Если вы являетесь или были владельцем iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus и/или SE, которые работали под управлением iOS 10.2.1 или более поздней версии до 21 декабря 2017 года, и/или владельцем iPhone 7 или 7 Plus, которые работали под управлением iOS 11.2 или более поздней версии до 21 декабря 2017 года, вы можете иметь право на компенсацию в рамках урегулирования коллективного иска». Непосредственно после скандала с батареями Apple представила новую функцию «Здоровье батареи», когда стало известно, что компания замедляла работу iPhone, позволяя пользователям выбирать между более длительным временем работы батареи за счёт производительности или наоборот. Владельцы iPhone также могли получить бесплатную замену батареи, если считали, что их устройства работают не так долго, как должны.