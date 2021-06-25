Apple намерена судиться с инсайдерами

В последнее время Apple стала предметом нескольких утечек, некоторые из которых связаны с важной коммерческой тайной. И теперь компания проводит внутреннюю очистку, в результате чего удалось добиться вынесения обвинительных приговоров в отношении некоторых из выявленных источников утечек. Более того, известный инсайдер Канг, который не раз сливал ценные данные в сеть, заявил, что он получил письмо с предупреждением от юридической фирмы от имени Apple, касающееся просочившейся от него информации о ещё невыпущенных продуктах Apple. В сообщении в социальной сети Weibo Канг раскрыл содержание письма американского технологического гиганта. Юристы Apple предупредили, что утечка информации о неизданных продуктах Apple может серьезно повлиять на компанию и дать ее конкурентам несправедливое преимущество за счет доступа к коммерческой тайне компании.

В письме также говорилось, что такие утечки вводят клиентов в заблуждение, поскольку то, что может быть раскрыто, вряд ли будет точным. Ранее, напомним, Канг получил несколько утечек информации о продуктах Apple — ранее пользователь слил полную линейку смартфонов iPhone 12, порт MagSafe для iPhone и некоторые другие важные детали нового гаджета. Чтобы уменьшить количество неприятных утечек, Apple ввела некоторые строгие внутренние меры, направленные на выявление и отсеивание сотрудников, которые разглашают важную информацию и данные неавторизованным третьим лицам. Видимо, готовится что-то внушительное и компания не хочет, чтобы это слили в сеть.