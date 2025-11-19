Apple наращивает производство чипов для iPhone 17

TSMC, по сообщениям инсайдеров, уже получила мощный поток заказов на A19 и A19 Pro благодаря росту продаж iPhone 17, и, судя по текущей ситуации, компании придётся выделить ещё больше производственных мощностей под нужды Apple, поскольку спрос на её устройства продолжает увеличиваться. По последним данным, оформлено около 4-5 миллионов заказов на новые процессоры, причём верхняя граница, скорее всего, относится к A19 Pro, так как большинство покупателей выбирает iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Можно предположить, что урезанная версия A19 Pro производится минимальным тиражом, так как спрос на iPhone Air сейчас практически отсутствует. Гораздо больший объём приходится на вариант A19 Pro с 6-ядерным CPU и 6-ядерным GPU, поскольку именно iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max занимают львиную долю поставок.

Но и базовый iPhone 17 списывать со счетов нельзя — Apple наконец дала пользователям достаточно поводов обратить внимание на наиболее доступную версию. iPhone 17 впервые получил LTPO OLED-дисплей, а также процессор A19, 8 ГБ оперативной памяти, двойную основную камеру, ёмкий аккумулятор и привлекательную цену в 799 долларов при увеличенном объёме встроенной памяти — всё это делает его более чем достойным кандидатом для апгрейда в этом году. Видимо, предсказания аналитиков, предрекающих крах новому поколению смартфонов, не сбылись — гигант из Купертино вновь ставит рекорды продаж, не имея существенных улучшений от поколения к поколению.