Apple нарастила экспорт iPhone из Индии

Экспорт iPhone из Индии, по информации западных аналитиков, увеличился на треть за последние шесть месяцев. В конечном итоге за данный период компания Apple вывезла из страны смартфонов на сумму около 6 миллиардов долларов, причем это лишь расчётная заводская стоимость устройств, а не рыночная цена каждого отдельного гаджета. Соответственно, эксперты в отрасли предполагают, что годовой экспорт достигнет отметки в 10 миллиардов долларов в финансовом 2024 году, что демонстрирует успех стратегии компании Apple в данном вопросе. Стоит напомнить, что с целью снижения зависимости от Китая на фоне нарастающих напряжений в санкционном плане, компания Apple с 2017 года активно расширяет свои производственные мощности в Индии.

Этому способствуют в том числе местные субсидии, наличие квалифицированной рабочей силы и технологические возможности страны, которые способствуют росту производства и, соответственно, доходов компании Apple. В результате смартфоны iPhone занимают основную долю экспорта смартфонов из Индии в США, предоставив прибыль в 2,88 миллиарда долларов только за первые пять месяцев текущего финансового года. Для сравнения, до переноса части производства в Индию эта сумма составляла всего 5,2 миллиона долларов за весь финансовый год. И это при том, что на самом деле на индийском рынке доминируют китайские бренды вроде Xiaomi, Oppo и Vivo, а iPhone занимает лишь 7% от всех продаж смартфонов в стране. Так что в будущем ситуация будет ещё лучше.