Apple нарастила экспорт iPhone из Индии

Этому способствуют в том числе местные субсидии, наличие квалифицированной рабочей силы и технологические возможности страны, которые способствуют росту производства и, соответственно, доходов компании Apple. В результате смартфоны iPhone занимают основную долю экспорта смартфонов из Индии в США, предоставив прибыль в 2,88 миллиарда долларов только за первые пять месяцев текущего финансового года. Для сравнения, до переноса части производства в Индию эта сумма составляла всего 5,2 миллиона долларов за весь финансовый год. И это при том, что на самом деле на индийском рынке доминируют китайские бренды вроде Xiaomi, Oppo и Vivo, а iPhone занимает лишь 7% от всех продаж смартфонов в стране. Так что в будущем ситуация будет ещё лучше.