Apple нарастила производство iPhone Duo

Предварительные заказы на складной iPhone Duo стартовали на прошлой неделе и сразу вызвали высокий спрос — уже через несколько часов сроки доставки сдвинулись на январь. Теперь, согласно новому отчёту, Apple отреагировала на ситуацию, увеличив план поставок устройства на 44%. По данным источников в цепочке поставок, Foxconn и производители компонентов получили указания увеличить производственный план с 9,7 до 14 миллионов устройств в течение первых 12 месяцев производства. Ранее, в июле, Nikkei Asia сообщало, что Apple попросила поставщиков подготовить около 10 миллионов складных iPhone в 2026 году.

Однако в сентябре аналитик Джефф Пу заявил, что до конца года удастся выпустить только 6 миллионов устройств из-за ограниченных производственных мощностей по выпуску шарниров. Эта проблема остаётся актуальной и для нового производственного плана. Фактические объёмы выпуска будут зависеть от темпов сборки — ранее уже появлялись сообщения о трудностях с производством, затрагивающих сборку смартфонов, дисплеев и шарниров. Поэтому увеличение заказов на комплектующие не гарантирует, что больше устройств появится в магазинах. Впрочем, для многих покупателей, оформивших предварительный заказ, сроки доставки уже удалось немного приблизить. Источник отчёта также прогнозирует, что мировые поставки складных смартфонов вырастут на 25,7% в 2026 году и на 59,1% в 2027 году. Это весьма существенно, но давит на других производителей смартфонов.