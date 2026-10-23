Apple нарастила производство iPhone Duo

Однако в сентябре аналитик Джефф Пу заявил, что до конца года удастся выпустить только 6 миллионов устройств из-за ограниченных производственных мощностей по выпуску шарниров. Эта проблема остаётся актуальной и для нового производственного плана. Фактические объёмы выпуска будут зависеть от темпов сборки — ранее уже появлялись сообщения о трудностях с производством, затрагивающих сборку смартфонов, дисплеев и шарниров. Поэтому увеличение заказов на комплектующие не гарантирует, что больше устройств появится в магазинах. Впрочем, для многих покупателей, оформивших предварительный заказ, сроки доставки уже удалось немного приблизить. Источник отчёта также прогнозирует, что мировые поставки складных смартфонов вырастут на 25,7% в 2026 году и на 59,1% в 2027 году. Это весьма существенно, но давит на других производителей смартфонов.