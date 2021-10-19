Apple назвала дату релиза macOS Monterey и основные фишки

Следующая версия macOS будет доступна для загрузки с 25 октября — Apple сообщила дату выпуска на своем мероприятии «Unleashed» вчера вечером вместе с новыми чипами M1 Pro и M1 Max и обновленным MacBook Pro. Обновление macOS Monterey содержит заметные улучшения FaceTime, включая поддержку пространственного звука и возможность использовать SharePlay для прослушивания музыки и просмотра видео с друзьями. Одним из самых больших изменений является добавление универсального управления, которое позволяет пользователям легко перемещаться между iPad и Mac. Эта функция, которая включает одно более раннее обновление Continuity, позволяет пользователям перетаскивать файлы между несколькими устройствами и печатать на iPad с клавиатуры MacBook. Но как SharePlay, так и Universal Control, которые не были доступны в первых бета-версиях macOS Monterey, появятся после первого же обновления «позднее этой осенью», согласно Apple.

Релиз также включает в себя крупное обновление Safari, которое временами вызывало споры из-за значительных изменений в панели вкладок и других ключевых функциях. MacOS также получает некоторые обновления, которые впервые появились в iOS 15, в том числе режимы фокусировки и поддержку функции «Shared with You», которая отслеживает контент, которым вы делитесь в приложении «Сообщения». Также Apple представляет две другие важные функции iOS для Mac с приложением Shortcuts и поддержкой AirPlay, поскольку Mac под управлением macOS Monterey смогут использовать свои устройства в качестве динамиков AirPlay.