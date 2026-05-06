Apple не может выпускать достаточно MacBook Neo

Дефицит поставок процессоров — ситуация, с которой не хочет сталкиваться ни одна компания, особенно если она мешает продажам популярного продукта. Дело в том, что Apple столкнулась с огромным спросом на MacBook Neo по цене от 599 долларов, но, как сообщается, одновременно возникли проблемы с поставками процессора A18 Pro. Эта ситуация поставила под угрозу способность компании вовремя поставлять свой самый доступный ноутбук, а также вынудила рассматривать вариант переплаты за производство у TSMC из-за ограниченных мощностей. Тем не менее Apple не стала отступать и, по данным источников, потребовала от поставщиков увеличить план производства MacBook Neo до 10 миллионов устройств в этом году, даже несмотря на необходимость платить более высокую цену за чипы.

При этом сроки доставки уже достигают четырёх недель, поэтому компания пытается устранить узкие места в цепочке поставок и сократить задержки. Здесь стоит отметить, что MacBook Neo использует отобранную версию A18 Pro, которая по производительности CPU соответствует версии, используемой в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, но немного уступает в графике из-за наличия 5-ядерного GPU вместо 6-ядерного. Теперь же Apple, вероятно, придётся закупать полноценные, неотобранные версии процессора, что ещё больше увеличивает стоимость производства. Но, с другой стороны, это позволит компании продать огромный тираж ноутбуков, собрав приличную аудиторию новых пользователей экосистемы.