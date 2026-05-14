MacBook Neo подталкивает пользователей к импульсивным покупкам

Индустрия ноутбуков явно нервничает из-за того, что Apple, возможно, собирается перехватить рынок благодаря MacBook Neo. За 599 долларов на рынке почти нет устройств, которые могли бы конкурировать с самым доступным портативным Mac — до его появления считалось нормой, что за Mac приходится платить премиальную цену, но теперь ситуация заметно изменилась. Кроме того, уже были случаи, когда люди приходили в сервис Apple с одной проблемой, а уходили с покупкой MacBook Neo, что говорит о том, что цена около 600 долларов подталкивает пользователей к импульсивным покупкам. Ранее самым доступным ноутбуком Apple был MacBook Air, но теперь линейка компании пережила серьёзный сдвиг с появлением MacBook Neo.

Спрос на устройство оказался настолько высоким, что Apple якобы пришлось увеличить производство на 10 миллионов единиц и заказать больше процессоров A18 Pro у TSMC даже по повышенной стоимости. На данный момент MacBook Neo воспринимается не как премиальный продукт Apple, а как обычный ноутбук. Для конкурентов ситуация может стать ещё сложнее, поскольку, по слухам, компания готовит преемника на следующий год с процессором A19 Pro, и если Apple сохранит цену 599 долларов, рынок Windows-ноутбуков может оказаться под серьёзным давлением. Тем более, что некоторые пользователи банально недовольны операционной системой Windows, отдавая предпочтение чему-то другому, более качественному и продуманному. В этом плане у Apple есть серьёзное преимущество.
