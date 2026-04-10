MacBook Neo использует память от iPhone

Компания Apple показывает на примере MacBook Neo, как можно эффективно использовать компоненты от iPhone в ноутбуках. Оказалось, что урезанный процессор A18 Pro — не единственная деталь, перекочевавшая из мобильных устройств. Согласно модификации SSD, и MacBook Neo, и iPhone 16 Pro используют одинаковую NAND-память, что помогает компании сохранять маржу на фоне дефицита DRAM. Ранее уже демонстрировалось, что MacBook Neo можно оснастить SSD объёмом 1 ТБ с помощью моддинга — это в два раза больше официального максимума от Apple. Теперь блогер dosdude1 показал, что накопитель можно заменить на модуль из iPhone, но с важным условием. Например, NAND-чип модели K8A5 на 1 ТБ полностью совпадает по размерам и толщине с памятью, установленной в MacBook Neo, что делает его идеальным для такого апгрейда.

Однако просто взять SSD из iPhone 16 Pro Max или iPhone 16 Pro и установить его в ноутбук не получится — система его не распознает. Это связано с тем, что на чипе уже записаны данные и операционная система, поэтому для успешной модификации требуется полностью чистый модуль памяти. Интересно, что такая унификация компонентов играет Apple на руку. Даже если компания изначально не рассчитывала на кризис с DRAM, использование одинаковых деталей в разных устройствах оказалось стратегически выгодным решением. Это позволяет не запускать отдельные производственные линии под разные типы NAND-памяти, снижая тем самым затраты и упрощая логистику поставок.
