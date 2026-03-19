ИИ больше не будут внедрять в Windows 11

По сообщениям инсайдеров, компания Microsoft решила отказаться от автоматической установки приложения Microsoft 365 Copilot на устройствах с Windows 11 по умолчанию. Такое решение последовало после заметной волны недовольства пользователей, вызванной активным внедрением ИИ в систему. То, что задумывалось как важная инициатива компании из Редмонда, теперь фактически сворачивается под давлением продвинутых пользователей и энтузиастов, которые выступили против стратегии «Copilot повсюду», продвигаемой в последнее время.

Теперь компания заявила, что автоматическая установка приложения Microsoft 365 Copilot, запланированная на декабрь 2025 года для устройств с установленными настольными приложениями Microsoft 365, временно отключена. При этом уже установленные версии продолжат работать без изменений. Видимо, пользователи ясно дали понять, что хотят видеть такие функции исключительно опциональными или вовсе отказаться от них. В итоге компания признала, что сейчас делает упор на действительно важные для аудитории вещи — устранение ошибок в системе и улучшение базовых возможностей, чтобы обеспечить более стабильную и удобную работу Windows 11. Также было отмечено, что Microsoft частично отходит от концепции «ИИ повсюду». С другой стороны, на платформе Xbox компания наоборот активно работает над внедрением технологий на базе искусственного интеллекта, так что компания явно не забросила это направление на данный момент.