Apple не смогла решить проблему своих умных часов

Запрет на продажу умных часов Apple Watch вступил в силу на прошлой неделе, и флагманские модели Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 больше не доступны как в интернет-магазинах официальных ритейлеров, так и в магазинах, связанных с компанией напрямую. Вероятно, Apple надеялась на попытки обойти судебный запрет и возобновление продаж, но, к сожалению для технологического гиганта, запрет останется в силе. Стоит напомнить, что патентный спор между Masimo и Apple стал причиной запрета продажи двух моделей умных часов, и пока что производитель из Купертино находится в очень невыгодном положении. К счастью, есть и хорошие новости, поскольку текущее поколение умных часов Apple Watch SE по-прежнему продаётся через различные каналы благодаря отсутствию монитора уровня кислорода в крови.

Поскольку Apple Watch Ultra 2 и Apple Watch Series 9 имеют эту функцию, их нельзя продавать, хотя компания всё же успела отгрузить приличную партию продукции своим партнёрам. Розничные партнёры Apple вроде Best Buy и Walmart могут продолжать продавать эти флагманские устройства до исчерпания запасов, но при текущей ситуации это может занять буквально две-три недели. Проблема в том, что поскольку запрет на продажу Apple Watch также запрещает импорт определенных моделей из-за нарушения патентов, невозможно привезти новые партии за пределы США для восполнения запасов зарубежных компаний. Ранее Apple заявила, что работает над обновлением программного обеспечения, которое, по их мнению, позволит обойти запрет на импорт, но пока что ситуация не изменилась.