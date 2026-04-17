Apple не справляется с заказами на MacBook Neo

Похоже, что ноутбук MacBook Neo столкнулся с резким ростом популярности до уровня, при котором Apple уже не успевает удовлетворять спрос. Несмотря на выстроенную цепочку поставок, компания испытывает ограничения по доступности чипа A18 Pro, из-за чего сроки доставки в онлайн-магазине заметно увеличились. Сейчас покупателям приходится ждать несколько недель, а в ряде случаев поставки могут затянуться примерно до начала мая. При этом официальный магазин Apple — не единственный канал продаж. Например, Amazon принимает заказы на версии с накопителями 256 ГБ и 512 ГБ, предлагая при этом немного более низкие цены — 589 долларов за базовую конфигурацию и 689 долларов за старшую версию. Правда, что вполне естественно, ноутбуки для Amazon всё равно доставляет компания Apple — это одна и та же цепочка поставок, просто Amazon берёт на себя логистику, отбивая расходы повышенным спросом из-за чуть более выгодной цены.

Дополнительно отмечается, что Apple недавно намекала в рекламных материалах на высокий спрос, и текущая ситуация фактически подтверждает, что MacBook Neo стал одним из самых успешных запусков компании. И это ещё одно наглядное доказательство того, что на самом деле Apple может выпускать и доступные решения — они будут пользоваться спросом и приносить прибыль. Другое дело, что флагманские продукты обычно приносят куда больше выручки, да и Apple славится именно продвинутыми гаджетами, а не представителями бюджетного ценового сегмента.
