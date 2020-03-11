Apple не станет переносить выход iPhone SE2

Недавно в сети появилась информация о том, что компания Apple решила перенести выход смартфона iPhone SE2 (iPhone 9) из-за вспышки коронавируса. Однако сегодня сетевые источники сообщили о том, что купертиновцы все же представят новинку в конце марта – уложиться в срок им помогут производственные мощности, расположенные вне Китая.

Напомним, что смартфону прочат 4,7-дюймовый дисплей, сканер отпечатков пальцев Touch ID, топовый процессор Apple A13 Bionic и немного обновленный дизайн в духе iPhone 8. Ориентировочная цена нового компактного смартфона Apple составляет около 400-500 долларов.