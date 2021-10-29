Apple объявила о рекордной выручке в четвертом квартале

Apple завершила финансовый год с рекордной выручкой в ​​83,4 миллиарда долларов. Несмотря на большой успех всех подразделений Apple, производитель не оправдал ожиданий Уолл-стрит в 85 миллиардов долларов. Продажи iPhone в четвертом квартале составили 38,9 млрд долларов - по сравнению с 26,4 млрд долларов в четвертом квартале 2020 года. Mac достигла небывалого рекорда в четвертом квартале с продажами в 9,2 млрд долларов. IPad принес 8,3 млрд долларов - рост на 21%, в то время как услуги и носимые устройства, умный дом и аксессуары - по 8,8 млрд долларов - рост на 26% и 11%.

За полный финансовый год, закончившийся в сентябре 2021 года, продажи Apple составили 365,8 млрд долларов, что на 33% больше, чем в 2020 году.