Apple обманывает потребителей

Британская компания по защите прав потребителей решила провести свою диагностику смартфонов iPhone и установила, что компания Apple преувеличивает данные об автономной работе своего устройства. Если верить данным этой компании, то любой iPhone работает примерно на 18-21% меньше, чем это заявлено на сайте официальной информации. Пока что не совсем понятно, как эти тесты проводились и можно ли им доверять, но если все так достоверно, то вскоре на Apple вновь подадут в суд. Ведь самый популярный в Великобритании смартфон iPhone XR тоже попадает в категорию неких «обманщиков», а ведь объемы продаж этого смартфона просто громадные. Будем следить за развитием событий и обязательно расскажем вам всю необходимую информацию.