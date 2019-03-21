Apple обновляет 4K и 5K iMac

21,5-дюймовые 4K iMac, и 27-дюймовые 5K iMac получают обновления.

Начнем с меньших 21,5-дюймовых 4K iMac. Они будут работать на новейших процессорах Intel 8-го поколения Core. И впервые появится 6-ядерная модель для тех, кто требует экстремальной производительности. Все процессоры основаны на архитектуре Coffee Lake. Наряду с новыми процессорами, iMac также получат обновления графического процессора в виде графики AMD Radeon Pro. Графика Radeon Pro Vega доступна в качестве пользовательской опции сборки. 8 ГБ памяти DDR4 будут стандартными, как и жесткий диск объемом 1 ТБ или Fusion Drive. Они могут быть настроены в соответствии с вашими требованиями. Максимум составляет 32 ГБ памяти и 1 ТБ SSD. Цены на 21,5-дюймовый 4K iMac начнутся с $1899.

Более крупный 27-дюймовый iMac 5K будет оснащаться 6-ядерными процессорами. Модели начального и среднего уровня получат процессоры 8-го поколения, в то время как старшая модель получит процессор 9-го поколения. Для тех, кто требует большей производительности, 8-ядерные процессоры доступны в качестве пользовательской опции сборки. Все они основаны на архитектуре Coffee Lake. Все три модели также получат 8 ГБ памяти в стандартной комплектации. Что касается хранилища, модели начального и среднего уровня получат диски Fusion 1 ТБ, в то время как старшая модель получит диск Fusion 2 ТБ. Для пользователей, которые хотят больше, возможно максимум 64 ГБ памяти, как и 1 ТБ SSD. Цены на 27-дюймовый iМac 5K начинаются от $2 599.