Apple обогнала Dell по объёмам продаж ноутбуков

Считается, что линейка Apple теперь закрывает почти все ценовые сегменты рынка. Базовый MacBook Neo оценивается в 599 долларов, а для студентов — 499 долларов. Выше располагается тонкий и лёгкий MacBook Air, а для профессионалов предлагаются более дорогие модели MacBook Pro. Отдельно аналитики отмечают преимущества архитектуры Unified Memory Architecture в устройствах на базе Apple Silicon. Такая схема памяти упрощает логистику компонентов, а также подходит для локального запуска ИИ-задач, разработки и тестирования моделей. В отличие от большинства конкурентов, Apple не зависит от графика релизов AMD, Intel или NVIDIA, поскольку использует собственные процессоры. Это даёт компании больше свободы при выпуске новых ноутбуков и преимущество перед конкурентами, у которых своих чипов нет.