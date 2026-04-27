Apple обогнала Dell по объёмам продаж ноутбуков

Компания Apple, по данным аналитической компании Sigmaintell, может стать третьим крупнейшим производителем ноутбуков в мире к концу 2026 года. Лидером рынка в 2026 году должна остаться Lenovo с результатом около 43 миллионов устройств. На втором месте ожидается HP с 39 миллионами ноутбуков. Apple, согласно прогнозу, сможет реализовать 28 миллионов MacBook, что заметно выше уровня 2025 года, когда продажи составляли примерно 23 миллиона устройств. Главным драйвером роста называют новый MacBook Neo — ему прогнозируют около 10 миллионов продаж, тогда как остальные 18 миллионов должны обеспечить MacBook Air и MacBook Pro в версиях на 14 и 16 дюймов.

Считается, что линейка Apple теперь закрывает почти все ценовые сегменты рынка. Базовый MacBook Neo оценивается в 599 долларов, а для студентов — 499 долларов. Выше располагается тонкий и лёгкий MacBook Air, а для профессионалов предлагаются более дорогие модели MacBook Pro. Отдельно аналитики отмечают преимущества архитектуры Unified Memory Architecture в устройствах на базе Apple Silicon. Такая схема памяти упрощает логистику компонентов, а также подходит для локального запуска ИИ-задач, разработки и тестирования моделей. В отличие от большинства конкурентов, Apple не зависит от графика релизов AMD, Intel или NVIDIA, поскольку использует собственные процессоры. Это даёт компании больше свободы при выпуске новых ноутбуков и преимущество перед конкурентами, у которых своих чипов нет.