Apple очень слабо обновила AirPods Max

Вчера, в рамках презентации компании Apple, гигант из купертино официально анонсировал обновление своих беспроводных наушников AirPods Max. И пользователи, которые достаточно активно следят за рынком современных технологий, заметили, что никаких существенных улучшений или изменений в конструкции данных наушников не произошло. Представители компании сообщили, что наушники получат дополнительные цвета корпуса, а также теперь устройство оборудовано портом USB Type-C, что в определённом смысле является приятным бонусом для тех, кто давно хотел купить данную модель. Но во всём остальном это абсолютно те же наушники, которые компания представила в прошлом году. Здесь даже процессор используется старый, хотя компания вчера представила новые чипы для своих беспроводных наушников.

Многие пользователи не поняли, почему компания решила поступить таким образом. Но на самом деле там есть вполне разумное объяснение. Дело в том, что данная модель наушников является крайне нишевой, стоит она очень дорого и продаётся не такими уж большими партиями. Соответственно, у производителя просто нет никакой необходимости вкладывать ресурсы и время в улучшение данной модели наушников. Потому что в конечном итоге получить хотя бы какую-то заметную прибыль от этого апгрейда будет очень проблематично. Из-за этого в компании приняли решение просто изменить цвета, чтобы было что показать, но при этом не тратить ресурсов на улучшение текущей модели.