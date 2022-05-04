Apple официально начинает продавать восстановленные Apple Watch Series 7

В прошлом году Apple выпустила свою последнюю линейку умных часов, получившую название Apple Watch Series 7. Теперь технологический гигант начал продавать восстановленные версии моделей Apple Watch Series 7 через собственный магазин.

Цена на 41-миллиметровую алюминиевую модель Watch Series 7 начинается с 339 долларов, а 45-миллиметровая алюминиевая модель — с 359 долларов. В настоящее время компания предлагает только алюминиевые модели в нескольких различных цветовых вариантах. Все восстановленные модели новейших смарт-часов от Apple — это модели с GPS. Компания заявляет, что отремонтированные Apple Watch проверяются, тестируются, очищаются и переупаковываются с новой коробкой, новыми руководствами пользователя и новым зарядным устройством Apple Watch. Компания также предоставляет стандартную годовую гарантию, которую можно продлить с помощью AppleCare+ для Apple Watch.