Apple официально выпустила iOS 16.3

Сегодня компания Apple официально выпустила в релиз операционную систему iOS 16.3, которая должна исправить несколько достаточно важных проблем прошлого поколения операционной системы. Начать прежде всего стоит с того, что система экстренного вызова скорой помощи иногда срабатывала на смартфонах компании просто так без видимой на то причины, даже без аварии или минимального столкновения. Вероятно, просто производитель допустил ошибку в коде или какие-то аппаратные элементы выдавали сбой. Теперь эту проблему исправили, так что если ваш смартфон не давал работать с комфортом, то стоит сразу обновить его до версии операционной системы iOS 16.3. Это очень важный апдейт, хотя нововведений в нём очень мало и это кажется скучным обновлением.

Также производитель исправил проблему с горизонтальными линиями-засветами на дисплее, которые в своё время сильно испортили многим пользователям настроение. Дело в том, что эти полосы сами по себе возникали на дисплее и пользователь ничего не мог с этим сделать, даже перезагрузка смартфона не всегда спасала. Теперь с релизом iOS 16.3 эту проблему тоже исправили, хотя пользователи, конечно, всё равно остались недовольны — ведь они купили флагманское устройство за тысячу долларов, а на его дисплее появились засветы, которых там быть просто не должно. Вероятно, производитель опять же допустил какую-то ошибку в коде, которая не позволяла дисплею работать нормально, но как-то слишком много у Apple ошибок получается.