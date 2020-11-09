Apple официально выпустила watchOS 7.1

После выпуска нового обновления WatchOS 7.1 для нескольких учетных записей разработчиков в течение нескольких дней тестирования Apple решила выпустить его глобально одновременно со следующей версией iOS 14.2.

В watchOS 7.1 компания Apple внесла следующие изменения:

1. Добавили особую возможность уведомления пользователя, когда громкость наушников слишком высока, что влияет на барабанные перепонки.

2. Добавлена ​​поддержка ЭКГ для Apple Watch, начиная с 4-го поколения, а также поддержка уведомлений для уведомления пользователей об отклонениях от нормы для моделей в Южной Корее и России.

3. Исправлена ​​проблема, из-за которой пользователи не могли использовать Apple Watch для разблокировки экрана Mac.

4. Исправлена ​​проблема с темным экраном для некоторых пользователей Series 6.

5. Оптимизирован пользовательский интерфейс, теперь он лучше работает и стал намного плавнее.

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