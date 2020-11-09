Apple официально выпустила watchOS 7.1

В watchOS 7.1 компания Apple внесла следующие изменения:
1. Добавили особую возможность уведомления пользователя, когда громкость наушников слишком высока, что влияет на барабанные перепонки.
2. Добавлена поддержка ЭКГ для Apple Watch, начиная с 4-го поколения, а также поддержка уведомлений для уведомления пользователей об отклонениях от нормы для моделей в Южной Корее и России.
3. Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли использовать Apple Watch для разблокировки экрана Mac.
4. Исправлена проблема с темным экраном для некоторых пользователей Series 6.
5. Оптимизирован пользовательский интерфейс, теперь он лучше работает и стал намного плавнее.