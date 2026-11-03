Apple отчиталась о рекордных продажах iPhone

При этом, как и другие производители электроники, Apple сталкивается с перебоями в цепочках поставок и ростом стоимости памяти, что вынуждает компанию повышать цены на свою продукцию. При этом на старте продаж iPhone Duo в розничных магазинах было доступно лишь ограниченное количество устройств — по некоторым оценкам, сроки доставки отдельных заказов уже сдвинулись на 2027 год. «По сравнению с июньским кварталом стоимость памяти выросла. Частично компенсировать это удалось благодаря запасам компонентов, сформированным ранее, а также снижению затрат на комплектующие, не связанные с памятью», — заявил генеральный директор Apple Джон Тернус в интервью CNBC. Общая выручка Apple увеличилась на 12% и достигла 114,5 миллиарда долларов. Это огромные деньги даже по меркам современного рынка.