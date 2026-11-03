Apple отчиталась о рекордных продажах iPhone

Сегодня компания Apple отчиталась о рекордных продажах iPhone, несмотря на то, что в рамках последнего обновления линейки не выпустила базовую модель. Согласно финансовому отчету за 4-й квартал выручка от продаж смартфонов достигла 57,58 миллиарда долларов — это на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост показателей последовал за сентябрьским запуском серии iPhone 18, в которую вошли более дорогие iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Одновременно Apple повысила цены и на предыдущие модели, кроме того, компания представила свой первый складной смартфон iPhone Duo, однако доходы от его предзаказов ещё не учитывались в опубликованной отчётности.

При этом, как и другие производители электроники, Apple сталкивается с перебоями в цепочках поставок и ростом стоимости памяти, что вынуждает компанию повышать цены на свою продукцию. При этом на старте продаж iPhone Duo в розничных магазинах было доступно лишь ограниченное количество устройств — по некоторым оценкам, сроки доставки отдельных заказов уже сдвинулись на 2027 год. «По сравнению с июньским кварталом стоимость памяти выросла. Частично компенсировать это удалось благодаря запасам компонентов, сформированным ранее, а также снижению затрат на комплектующие, не связанные с памятью», — заявил генеральный директор Apple Джон Тернус в интервью CNBC. Общая выручка Apple увеличилась на 12% и достигла 114,5 миллиарда долларов. Это огромные деньги даже по меркам современного рынка.
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