Apple отчиталась об успехах за 4 квартал текущего года

Сегодня компания Apple официально представила финансовый отчёт за четвёртый квартал текущего финансового года — результаты, как и предполагали эксперты, крайне положительные. Например, компания сообщила о доходе в размере 94,9 миллиарда долларов, что стало новым рекордом за отчётный период — это на 6% больше по сравнению с прошлым годом. Правда, столь впечатляющий результат был несколько омрачён единовременным налогом в размере 10,2 миллиарда долларов, который Apple выплатила Ирландии после долгого налогового спора. При этом почти все сегменты бизнеса Apple продемонстрировали значительный рост за исключением категории «Носимые устройства, устройства для дома и аксессуары». К примеру, доходы от iPad выросли на 8% после выпуска новых моделей iPad Pro и iPad Air весной.

Также на этой неделе компания обновила компьютеры iMac, Mac Mini и MacBook Pro новыми процессорами M4, да и стоит сказать, что Mac Mini получил значительный редизайн, так что многие пользователи явно захотят его приобрести. Конечно, на рост доходов компании положительно повлиял релиз смартфонов серии iPhone 16, так как эти смартфоны хотя и не могут похвастаться каким-то безумным набором нововведений, но всё же они выглядят привлекательно, особенно базовая модель. Да и поддержка технологий на базе искусственного интеллекта предоставляет пользователям больше возможностей для работы, что мотивирует потенциальных покупателей приобретать новинку. Так что краха Apple пока что не планируется.