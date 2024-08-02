Apple отчиталась за прошедший квартал 2024 года

Сегодня компания Apple опубликовала очередной отчёт и продемонстрировала значительные показатели доходов за третий квартал 2024 года. И если верить этой информации, калифорнийский гигант получил чистую прибыль в размере 21,4 миллиарда долларов при выручке 85,8 миллиарда долларов. Компании удалось превзойти ожидания Уолл-стрит в каждом сегменте электроники, но стоит отметить, что некоторые направления всё же у компании заметно просели. Например, доход Apple в третьем квартале 2024 года был выше, чем 81,80 миллиарда долларов, которые она получила за тот же квартал годом ранее. При этом сегмент iPhone в доходной отчётности компании Apple занял 50,6 процента от общей выручки — речь идёт про 39,3 миллиарда долларов. Аналитики отмечают, что это на 1% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, что является плохой новостью для производителя, но не критической.

Кроме того, благодаря запуску iPad Air на М2 и iPad Pro на М4, Apple получила заметную финансовую подушку — новые модели планшетов принесли 7,16 миллиарда долларов по сравнению с 5,79 миллиарда долларов годом ранее, а линейка компьютеров Mac принесла 7,01 миллиарда долларов, что немного больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Категория носимых устройств, умной техники и аксессуаров принесла компании 8,09 миллиарда долларов, то есть в этом направлении компания тоже просела на 200 миллионов в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Интересно будет посмотреть на отчёт после запуска iPhone 16.
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