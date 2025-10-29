Apple отказалась от 1,6 нм в будущих чипах

Чипы A20 и A20 Pro станут первыми процессорами Apple, произведёнными по 2-нанометровому техпроцессу TSMC, что в очередной раз демонстрирует стремление компании как можно быстрее переходить на самые передовые технологии, чтобы сохранить преимущество перед конкурентами. На этой же литографии ожидается выпуск четырёх чипов, а спустя пару поколений Apple, по слухам, перейдёт на ещё более совершенный техпроцесс. Логичным шагом выглядел бы переход к A16 (1,6 нанометра), однако, как сообщают источники, переговоры между Apple и TSMC по этому узлу пока не начинались. Ранее, в сентябре, сообщалось, что только NVIDIA уже разместила заказы на производство чипов по техпроцессу 1,6 нанометра, готовясь выпускать на нём мощные графические ускорители для систем искусственного интеллекта.

Сейчас корейское издание EBN подтверждает, что число клиентов, заинтересованных в A16, остаётся неизменным, а представитель одной американской технологической компании заявил: «Насколько я понимаю, Apple пока не ведёт переговоров с TSMC о производстве мобильного процессора на этом узле и даже не планирует». Интересно, что в отрасли не исключают, что Apple действительно может отказаться от 1,6-нанометровой технологии и сделать ставку на A14 (1,4 нанометра). Косвенно это подтверждается тем, что TSMC уже начала подготовку к строительству производственных мощностей для этого узла на Тайване, инвестируя около 49 миллиардов долларов в новую площадку.
