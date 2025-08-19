Apple отказалась от фирменных чехлов для iPhone 17

Apple не представила новых аксессуаров FineWoven вместе с линейкой iPhone 16 и, похоже, сохранит эту стратегию и для iPhone 17. По сообщениям инсайдеров, массовое производство смартфонов уже началось в преддверии сентябрьской презентации, но вопрос с аксессуарами остался нерешённым. Напомним, что чехлы FineWoven подверглись жёсткой критике за низкую износостойкость и завышенную цену. Соответственно, новые аксессуары, по слухам, получат не более «премиальный» дизайн, а совершенно другой материал — синтетическую ткань, которая должна обеспечить гораздо большую долговечность.

Сейчас единственным аксессуаром FineWoven на официальном сайте Apple остаётся кошелёк для iPhone стоимостью 59 долларов. За такую цену пользователи ожидали премиального качества, но этого не произошло. Чтобы это исправить, по данным инсайдеров, будущие чехлы для iPhone 17 будут отличаться заметной текстурой ткани и новым синтетическим материалом, устойчивым к ежедневным царапинам и износу. Ожидается, что новинка выйдет в четырёх матовых цветах — зелёном, оранжевом, синем и фиолетовом. При этом Apple сделает ставку на экологичные материалы. Впрочем, за практичность придётся расплатиться отказом от ощущения «люкса» — чехлы будут иметь слегка резиновую фактуру, обеспечивая лучшее сцепление и уменьшая риск выскальзывания из рук. Внешний вид останется современным и стильным, но долговечность в долгосрочной перспективе остаётся под вопросом.
HONOR 400 оценили в 41 тысячу рублей …
Отечественные ритейлеры начали принимать предзаказы на смартфоны серии HONOR 400. Базовая модель оценена …
Смартфон HTC Wildfire E4 Plus оценен в 110 долларов …
Компания HTC пополнила ассортимент смартфонов бюджетной моделью Wildfire E4 Plus, которая основана на 12-…
Опубликованы примеры фото с OnePlus 13s…
В сети появились первые примеры фотографий, сделанных на основную камеру компактного смартфона OnePlus 13…
Xiaomi прекращает поддержку HyperOS 2…
Xiaomi официально прекратила разработку HyperOS 2 и полностью переключилась на создание HyperOS 3, котора…
Официально: OnePlus Nord CE5 получит АКБ на 7100 мАч…
Компания OnePlus раскрыла новые подробности о смартфоне OnePlus Nord CE5, который будет официально предст…
Google оштрафовали на 314 миллионов долларов…
Суд присяжных в Калифорнии (США) встал на сторону истцов в коллективном иске против компании Google, кото…
Официально: Redmi Note 15 Pro+ получит АКБ на 7000 мАч…
Компания Xiaomi раскрыла подробности о характеристиках смартфона Redmi Note 15 Pro+, который будет официа…
OPPO K13 Turbo показали на пресс-рендере…
Компания OPPO опубликовала официальные изображения смартфона K13 Turbo, который будет представлен 21 июля…
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor