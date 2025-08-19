Apple отказалась от фирменных чехлов для iPhone 17

Apple не представила новых аксессуаров FineWoven вместе с линейкой iPhone 16 и, похоже, сохранит эту стратегию и для iPhone 17. По сообщениям инсайдеров, массовое производство смартфонов уже началось в преддверии сентябрьской презентации, но вопрос с аксессуарами остался нерешённым. Напомним, что чехлы FineWoven подверглись жёсткой критике за низкую износостойкость и завышенную цену. Соответственно, новые аксессуары, по слухам, получат не более «премиальный» дизайн, а совершенно другой материал — синтетическую ткань, которая должна обеспечить гораздо большую долговечность.

Сейчас единственным аксессуаром FineWoven на официальном сайте Apple остаётся кошелёк для iPhone стоимостью 59 долларов. За такую цену пользователи ожидали премиального качества, но этого не произошло. Чтобы это исправить, по данным инсайдеров, будущие чехлы для iPhone 17 будут отличаться заметной текстурой ткани и новым синтетическим материалом, устойчивым к ежедневным царапинам и износу. Ожидается, что новинка выйдет в четырёх матовых цветах — зелёном, оранжевом, синем и фиолетовом. При этом Apple сделает ставку на экологичные материалы. Впрочем, за практичность придётся расплатиться отказом от ощущения «люкса» — чехлы будут иметь слегка резиновую фактуру, обеспечивая лучшее сцепление и уменьшая риск выскальзывания из рук. Внешний вид останется современным и стильным, но долговечность в долгосрочной перспективе остаётся под вопросом.