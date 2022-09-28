Apple отказалась от новых чипов TSMC

Некоторое время назад компания TSMC официально заявила о том, что уже работает над новым технологическим процессором в 3 нанометра, который позволит существенно снизить энергопотребление мобильных процессоров в обозримом будущем. А если учитывать, что Apple является одним из ведущих покупателей продукции TSMC, неудивительно, что партнёры стали сразу обсуждать вопрос внедрения нового технологического процесса для производства A17 Bionic. Правда, как позже оказалось, компания Apple не горит желанием платить больше за производство новых процессоров, хотя сам производитель отметил, что новый технологический процесс требует существенных вложений и процессоры будут дороже примерно на 6%. И хотя это кажется довольно странным решением, на деле процент огромный.

Дело в том, что производители чипов проворачивают такой трюк уже не первый раз — крупные производители чипов делают новый технологический процесс и требуют от потенциальных покупателей продукции больше денег. Соответственно, стоимость процессора за пять лет может вырасти на 30-40%, что, конечно, влияет на конечную стоимость смартфона. Именно из-за этого, вероятно, Apple не хочет платить больше за такие процессоры, так как новый технологический процесс не даст ничего невероятного, при этом цена смартфона вырастет. А чем выше цена смартфона, тем меньше желающих его приобрести, что негативно сказывается на конечном объёме продаж. Сейчас компания уже столкнулась с понижением спроса.