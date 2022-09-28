Apple отказалась от новых чипов TSMC

Некоторое время назад компания TSMC официально заявила о том, что уже работает над новым технологическим процессором в 3 нанометра, который позволит существенно снизить энергопотребление мобильных процессоров в обозримом будущем. А если учитывать, что Apple является одним из ведущих покупателей продукции TSMC, неудивительно, что партнёры стали сразу обсуждать вопрос внедрения нового технологического процесса для производства A17 Bionic. Правда, как позже оказалось, компания Apple не горит желанием платить больше за производство новых процессоров, хотя сам производитель отметил, что новый технологический процесс требует существенных вложений и процессоры будут дороже примерно на 6%. И хотя это кажется довольно странным решением, на деле процент огромный.

Дело в том, что производители чипов проворачивают такой трюк уже не первый раз — крупные производители чипов делают новый технологический процесс и требуют от потенциальных покупателей продукции больше денег. Соответственно, стоимость процессора за пять лет может вырасти на 30-40%, что, конечно, влияет на конечную стоимость смартфона. Именно из-за этого, вероятно, Apple не хочет платить больше за такие процессоры, так как новый технологический процесс не даст ничего невероятного, при этом цена смартфона вырастет. А чем выше цена смартфона, тем меньше желающих его приобрести, что негативно сказывается на конечном объёме продаж. Сейчас компания уже столкнулась с понижением спроса.
Motorola выпускает смартфон Moto G32 по цене 210 евро…
Компания Motorola представила Moto G32 европейского и других рынков. Телефон также появится в Индии и Лат…
Камерофон Motorola Edge 30 Ultra готов к выходу …
Авторитетный информатор Эван Бласс подтвердил информацию о том, что выпущенный в Китае смартфон Moto X30 …
Представлен смартфон Samsung Galaxy A23 5G с аккумулятором 5…
Компания Samsung представила обновленный смартфон Galaxy A23 5G. …
Xiaomi прекращает разработку бета-версий MIUI для девяти сво…
Компания Xiaomi объявила, что прекращает разработку бета-версий прошивки MIUI для девяти своих смартфоно…
Представлен игровой смартфон REDMAGIC 7S Pro…
Смартфон REDMAGIC 7S Pro наконец представили официально. Новейший флагманский игровой смартфон отличается…
В сети появились фотки задней части Xiaomi 12T Pro…
В просторах интернета появилось новое рендер-изображение с изображением Xiaomi 12T Pro и Redmi Pad для ми…
Samsung Galaxy S23 Ultra получит новый процессор…
С момента прекращения выпуска серии Galaxy Note Samsung фактически повторно использовала дизайн линейки д…
Смартфон Ulefone Armor 15 получил кейс для наушников…
Компания Ulefone дала старт краудфандинговой кампании по сбору средств на выпуск смартфона Ulefone Armor …
Обзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFCОбзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFC
Обзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежиОбзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежи
Обзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкойОбзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкой
Обзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкойОбзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкой
Обзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумуляторомОбзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor