Официально: REDMI Note 17 получит аккумулятор на 8000 мАч

Компания Xiaomi раскрыла подробности о смартфоне REDMI Note 17, официальная презентация которого запланирована на 14 июля. Итак, аппарат оснастят 7-дюймовым OLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, максимальной глобальной яркостью 1200 нит, технологией защиты зрения Qingshan Eye Protection, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 22,5-Вт обратной проводной зарядки, новой расцветкой Meteor Purple и основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп.

Ранее было объявлено, что старшая модель Redmi Note 17 Pro получит аккумулятор ёмкостью 9000 мАч, плоский дисплей с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 3500 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, а также защиту от пыли и воды по стандарту IP69K.