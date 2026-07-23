Кнопочный телефон Nokia 123 Shield оценили в 35 евро

Компания HMD объявила о выходе кнопочного защищенного телефона Nokia 123 Shield, который, среди прочего, получил очень яркий фонарик. Новинка также оснащается корпусом с габаритами 132,7:57:15 мм и массой 108 граммов, защитой от воды, пыли и песка, резиновыми заглушками для 3,5-м аудиогнезда и разъема зарядки, боковыми гранями с противоскользящим покрытием, 2,4-дюймовым QVGA-экраном, платформой Unisoc SC6531E, 4 МБ оперативной и 4 МБ встроенной памяти, слотом для карты памяти microSD, QVGA-камерой со светодиодной вспышкой, съемной батареей ёмкостью 1750 мАч с автономностью до 19 дней в режиме ожидания, портом USB Type-C, поддержкой сетей GSM 900/1800 (2G), двумя слотами Mini SIM-карт, а также зеленой и фиолетовой расцветками. Цена телефона составила 35 евро.

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