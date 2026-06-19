Компания Apple будет повышать цены на свою продукцию

Из-за продолжающегося дефицита памяти компания Apple планирует повысить цены на свою продукцию. По словам Кука, Apple делает всё возможное, чтобы смягчить последствия стремительного роста цен со стороны поставщиков и защитить покупателей от подорожания, однако ситуация стала неустойчивой. Глава компании не уточнил, когда именно произойдёт повышение цен и какие устройства оно затронет. Тем не менее Apple уже начала принимать меры — в марте компания прекратила продажи Mac Studio с 512 ГБ оперативной памяти, а позже увеличила стартовую стоимость Mac Mini до 799 долларов, убрав из линейки более доступную версию за 599 долларов. Аналитик Тим Калпан также считает, что Apple может отказаться от базовой конфигурации MacBook Neo, сохранив в продаже только модель за 699 долларов с накопителем на 512 ГБ.

Ситуация на рынке памяти продолжает ухудшаться из-за стремительного роста спроса со стороны компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. Огромные центры обработки данных требуют всё больше модулей памяти, а производители не успевают наращивать поставки. В результате резко выросли цены на оперативную память и накопители, что уже привело к подорожанию игровых консолей, ноутбуков и другой электроники. Более того, Тим Кук отметил, что предложение памяти сокращается именно в тот момент, когда спрос на устройства остаётся невероятно высоким. Именно из-за этого производители вынуждены идти на не самые приятные для покупателей меры.
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