Google прекратит работу Google Assistant в сентябре

Компания Google окончательно отказывается от Google Assistant после появления Gemini. Компания объявила, что с 4 сентября начнёт поэтапно отключать доступ к голосовому помощнику на смартфонах и планшетах под управлением Android, а также на связанных устройствах, включая умные часы и наушники. Об этом стало известно из электронного письма, которое Google разослала некоторым пользователям. В сообщении говорится, что отключение Google Assistant начнётся 4 сентября и будет происходить постепенно, поэтому процесс может занять несколько недель. После завершения перехода пользователи больше не смогут пользоваться Google Assistant или переключиться на него обратно на своих смартфонах, планшетах и подключённых устройствах.

Google также отметила, что в регионах, где доступен Gemini, и на устройствах, соответствующих минимальным системным требованиям, единственным доступным помощником станет Gemini. Вместе с этим Google Assistant исчезнет с устройств Wear OS, беспроводных наушников и гарнитур, а также автомобилей с Android Auto. При этом автомобили с интегрированной системой Google built-in пока сохранят поддержку Google Assistant. Изменения также не затронут устройства Google Home и Google TV, поэтому на них классический помощник продолжит работать ещё некоторое время после сентября. Но, очевидно, компания хочет полностью перейти на Gemini и предоставить пользователям более современный опыт взаимодействия с искусственным интеллектом.
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